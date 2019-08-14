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В шести районах Башкирии введен режим ЧС из-за гибели посевов

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В шести районах Башкирии введен режим ЧС из-за гибели посевов Фото: Олег Яровиков

УФА, 14 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

В шести районах Башкирии: Абзелиловском, Баймакском, Зилаирском, Куюргазинском, Стерлибашевском и Хайбуллинском — введен режим чрезвычайной ситуации из-за гибели посевов в результате почвенной засухи и суховея в мае-июле этого года. Соответствующее распоряжение, подписанное руководителем Башкортостана Радием Хабировым, опубликовано на Официальном интернет-портале правовой информации РБ.

Режим ЧС будет действовать до конца августа текущего года.

Министерству сельского хозяйства Башкирии поручено подготовить и передать в Минсельхоз России материалы на возмещение затрат от гибели сельскохозяйственных культур.

Теги: режим ЧС, посевы, сельское хозяйство
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