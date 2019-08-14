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14 августа Среда

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В Уфе временно перекроют железнодорожный переезд

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Уфе временно перекроют железнодорожный переезд Фото: Олег Яровиков

УФА, 14 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Советском районе столицы Башкирии с 14 по 15 августа с 22.00 до 17.00 часов и 16 августа с 09.00 до 17.00 часов на железнодорожном переезде 1622 км Станция Уфа, перегона Уфа-Черниковка, будут производиться аварийные работы по замене автодорожного покрытия в зоне переезда.

В пресс-службе мэрии города сообщили, что в связи с производством аварийных работ движение автотранспорта через переезд будет затруднено, поэтому его временно перекроют.

Водителям рекомендуется заранее планировать маршрут движения.

Теги: дорожные работы
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