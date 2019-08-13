Фото: Госстрой РБ В Башкирии в текущем году откроется 21 детский сад Фото: Госстрой РБ

УФА, 13 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии в текущем году откроется 21 детский сад на 3139 мест, и 24 детсада на 3890 мест будут построены в 2020 году, сообщил на оперативном совещании в правительстве и.о. министра труда и соцзащиты Юрий Мельников.

Социальные объекты строятся в рамках нацпроекта «Демография». Финансирование программы в 2019 году составило 3,1 млрд рублей, из них 2,3 млрд получены из федерального бюджета.

Так, детский сад в уфимском микрорайоне Инорс будет сдан в ноябре, в селе Дмитриевка Уфимского района — в декабре. В детсаду на улице Набережной в уфимском микрорайоне Сипайлово начались отделочные работы.