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В Башкирии в текущем году откроется 21 детский сад

ОБЩЕСТВО
Фото: Госстрой РБ

В Башкирии в текущем году откроется 21 детский сад Фото: Госстрой РБ

УФА, 13 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии в текущем году откроется 21 детский сад на 3139 мест, и 24 детсада на 3890 мест будут построены в 2020 году, сообщил на оперативном совещании в правительстве и.о. министра труда и соцзащиты Юрий Мельников.

Социальные объекты строятся в рамках нацпроекта «Демография». Финансирование программы в 2019 году составило 3,1 млрд рублей, из них 2,3 млрд получены из федерального бюджета.

Так, детский сад в уфимском микрорайоне Инорс будет сдан в ноябре, в селе Дмитриевка Уфимского района — в декабре. В детсаду на улице Набережной в уфимском микрорайоне Сипайлово начались отделочные работы.

Теги: нацпроекты, демография, детсады
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