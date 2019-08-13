Фото: Олег Яровиков В Башкирии людей предпенсионного возраста обучат при помощи WorldSkills Russia Фото: Олег Яровиков

УФА, 13 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии граждан предпенсионного возраста обучат при помощи специальной программы на основе инфраструктуры Союза WorldSkills Russia.

13 августа в Уфе проходит встреча заместителя генерального директора по подготовке кадров Союза «Молодые профессионалы» Светланы Крайчинской, заместителя начальника управления непрерывной подготовки взрослых Академии WorldSkills Russia Владимира Кодзасова с представителями органов исполнительной власти, руководителями образовательных организаций, представителями работодателей. На встрече обсуждаются вопросы обучения граждан предпенсионного возраста Союзом «Молодые профессионалы».

Как сообщили в пресс-службе Минобразования РБ, при помощи WorldSkills Russia обучающиеся получат компетенции и навыки, которые обеспечат им конкурентоспособность и мобильность на рынке труда.

Гражданин, желающий пройти обучение по одной из профессий, заявленных Союзом WorldSkills Russia, обращается на сайт Союза WorldSkills Russia (Академия Ворлдскиллс). Необходимо пройти тестирование для определения уровня профессиональной компетенции, по результатам которого определяется образовательная программа.

В Башкортостане в проект включились: Стерлитамакский колледж строительства профессиональных технологий (кровельные работы – обучение педагогов и мастеров производственного обучения); Уфимский топливно-энергетический колледж (лабораторный химический анализ – обучение педагогов и мастеров производственного обучения); Уфимский многопрофильный профессиональный колледж (преподавание в младших классах); Салаватский колледж образования и профессиональных технологий (туризм, администрирование отеля); Уфимский колледж статистики, информатики и вычислительной техники (веб-дизайн и разработка, изготовление прототипов); Стерлитамакский многопрофильный профессиональный колледж (графический дизайн); Сибайский филиал БашГУ (многоосевая обработка на станках с ЧПУ).

Ежегодно, начиная с 2019 года, мероприятиями по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию будут охвачены не менее 1480 граждан предпенсионного возраста в Республике Башкортостан, том числе с использованием инфраструктуры Союза WorldSkills Russia. До конца 2019 года по мировым стандартам Ворлдскиллс будет обучено 25 тысяч россиян предпенсионного возраста из всех регионах России.

Программа реализуется в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Она подразумевает также увеличение количества конкурсов профессионального мастерства – два чемпионата «Навыки мудрых» уже прошли в Москве и Казани. Следующий чемпионат состоится в октябре в Екатеринбурге. Программа является бесплатной для россиян, она рассчитана на период до 2024 года. Каждый слушатель сможет пройти обучение один раз за весь период реализации программы. Для этого надо зарегистрироваться на сайте программы.