На этой неделе в Башкирию вернется жаркое лето
На этой неделе в Башкирию вернется жаркое лето Фото: ИА «Башинформ»
УФА, 13 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.
В Башкирии на текущей неделе ненастная погода должна смениться долгожданным летним теплом.
Характер погоды начнет меняться со среды, 14 августа. Температурный фон вернется в климатическую норму, обещают синоптики. Однако без дождей не обойдется.
Завтра по республике ожидается +10,+15 градусов ночью, +18,+23 градуса днем. Местами пройдет небольшой кратковременный дождь.
В четверг, 15 августа, также вероятны дожди. В ночные часы температура воздуха составит +11,+16, днем +21,+26 градусов.
В пятницу, 16 августа, воздух днем прогреется до +25 градусов.
В предстоящие выходные прогнозируется облачная погода. Столбики термометров покажут +27, +28 градусов. Существенных осадков не ожидается.