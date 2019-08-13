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13 августа Вторник

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

На этой неделе в Башкирию вернется жаркое лето

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

На этой неделе в Башкирию вернется жаркое лето Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 13 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии на текущей неделе ненастная погода должна смениться долгожданным летним теплом.

Характер погоды начнет меняться со среды, 14 августа. Температурный фон вернется в климатическую норму, обещают синоптики. Однако без дождей не обойдется.

Завтра по республике ожидается +10,+15 градусов ночью, +18,+23 градуса днем. Местами пройдет небольшой кратковременный дождь.

В четверг, 15 августа, также вероятны дожди. В ночные часы температура воздуха составит +11,+16, днем +21,+26 градусов.

В пятницу, 16 августа, воздух днем прогреется до +25 градусов.

В предстоящие выходные прогнозируется облачная погода. Столбики термометров покажут +27, +28 градусов. Существенных осадков не ожидается.

Теги: погода
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