Представители Башкирии рассказали дунганам об опыте межнациональных отношений в регионе

Фото: Российский исламский университет



Фото: Российский исламский университет

УФА, 13 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Казахстане на днях состоялась международная конференция «Этнос как связующий элемент глобального мира. Роль и возможности дунган в развитии евразийской интеграции».

Дунгане — малочисленный народ со своеобразной историей, которые ныне проживают в Китае, Узбекистане, Казахстане и Кыргызстане. Особенно большая диаспора с давних времен занимает небольшую территорию в двух последних республиках. И потому именно здесь, в поселке Кордай в Жамбылской области Казахстана, расположенном на границе с Кыргызстаном, решили провести такую конференцию.

В международном форуме приняли участие представители научного, культурного, образовательного, духовного сообществ Казахстана, Киргизии, России. Нашу страну на конференции представляли проректор Российского исламского университета Мурсаль Ахметов и руководитель молодежной общественной организации «Интеллектуальный путь» Дмитрий Грачев, штаб-квартира которой находится в Уфе. Именно к ней обратилось международное сообщество дунган с просьбой выступить одним из организаторов форума, имея в виду колоссальный опыт Башкортостана в области межнациональных и межконфессиональных отношений. Известно, что дунгане – это мусульмане суннитского направления ханафитского масхаба. Они свято верят в исламские духовные ценности.

Выступления духовного лица, а также представителя научной интеллигенции из Башкортостана касались роли образования, просвещения, прежде всего, молодого поколения, которое должно активно осуществлять интеграционные процессы на евразийском пространстве, сообщили в Российском исламском университете.