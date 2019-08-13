Фото: стоп-кадр видео Источником загрязнения реки Белой в Уфе стало мазутохранилище, закрытое 15 лет назад Фото: стоп-кадр видео

УФА, 13 авг 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Источником загрязнения реки Белой в Уфе стало старое мазутохранилище, сообщают «Вести» со ссылкой на Управление гражданской защиты.

Напомним, 10 августа стало известно о появлении на реке возле Монумента Дружбы масляного пятна. Оказалось, что в реку со сточными водами ливневой канализации попали нефтепродукты. Через два дня силами Управления гражданской защиты Уфы и Аварийно-спасательной службы Госкомитета РБ по ЧС работа по ликвидации масляного пятна была завершена.

Специалисты установили источник попадания нефтепродуктов в ливневую канализацию. Это забытое мазутохранилище, которое находится неподалеку. Известно, что рядом находится законсервированный завод горного оборудования, который использовал в своей работе мазут. Предприятие закрылось больше 15 лет назад.