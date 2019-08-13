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13 августа Вторник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В уфимской администрации назначили нового вице-мэра

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В уфимской администрации назначили нового вице-мэра Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 13 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня на очередном оперативном совещании в администрации Уфы назначили нового вице-мэра.

Заместителем главы администрации столицы – начальником управления земельных и имущественных отношений назначен Евгений Чебаков. До этого он занимал должность начальника правового управления мэрии. Отмечается, что Евгений Чебаков имеет значительный опыт работы в правовом секторе, областях управления земельными ресурсами и градостроительного контроля.

Как сообщало агентство «Башинформ», ранее должность начальника управления по земельным и имущественным отношениям была упразднена депутатами Горсовета. В июне 2019 года народные избранники ликвидировали пост, который занимал Раиль Еникеев — один из представителей команды бывшего главы мэрии столицы Башкирии Ирека Ялалова. С прошлого года он находится под следствием по делу о земельных участках около ТРЦ «Планета».

Теги: назначения, мэрия
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