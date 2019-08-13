В Ишимбайском районе Башкирии зафиксировали очередную массовую гибель рыбы

УФА, 13 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии зафиксирована очередная массовая гибель рыбы. На этот раз специалисты обнаружили мертвую рыбу в озере деревни Карасевка Ишимбайского района. По данным республиканского Роспотребнадзора, анализ проб воды выявил наличие загрязняющих веществ, сообщает Sterlitamakcity.

«В настоящий момент органами Роспотребнадзора проводится отбор проб из источников водоснабжения (скважин и колодцев) жителей с целью проверки. Каждый житель деревень Карасевка и Урняк, полагающий, что вода из его источника водоснабжения не соответствует установленным требованиям, имеет право обратиться в орган Роспотребнадзора. Контролирующим органом будут взяты пробы воды и проведен анализ», — говорится в сообщении ведомства.

Агентство «Башинформ» сообщало о том, что за последний месяц это четвертый подобный случай массовой гибели рыбы в водоемах региона. Ранее инциденты регистрировались на реке Изяк, в озере села Толбазы. Также масляное пятно накануне было выявлено специалистами на реке Белой в Уфе.