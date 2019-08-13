Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 65.42 ↑

EUR 73.12 ↓

13 августа Вторник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Ишимбайском районе Башкирии зафиксировали очередную массовую гибель рыбы

ОБЩЕСТВО

УФА, 13 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии зафиксирована очередная массовая гибель рыбы. На этот раз специалисты обнаружили мертвую рыбу в озере деревни Карасевка Ишимбайского района. По данным республиканского Роспотребнадзора, анализ проб воды выявил наличие загрязняющих веществ, сообщает Sterlitamakcity.

«В настоящий момент органами Роспотребнадзора проводится отбор проб из источников водоснабжения (скважин и колодцев) жителей с целью проверки. Каждый житель деревень Карасевка и Урняк, полагающий, что вода из его источника водоснабжения не соответствует установленным требованиям, имеет право обратиться в орган Роспотребнадзора. Контролирующим органом будут взяты пробы воды и проведен анализ», — говорится в сообщении ведомства.

Агентство «Башинформ» сообщало о том, что за последний месяц это четвертый подобный случай массовой гибели рыбы в водоемах региона. Ранее инциденты регистрировались на реке Изяк, в озере села Толбазы. Также масляное пятно накануне было выявлено специалистами на реке Белой в Уфе.

Теги: экология, массовая гибель рыбы, Ишимбайский район
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Ермекеевском районе Башкирии произошло ДТП, погибли три человека
В Ермекееквском районе Башкирии произошла авария, в которой погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба республиканской ГИБДД. Дорожно-транспо
Заблудившиеся в лесу женщина с ребёнком через три дня нашли дорогу к людям
Заблудившиеся в лесу женщина с ребенком спустя три дня поисков подали сигнал о помощи, и вышли к людям. Об этом сообщается на странице в соцсетях поиско
Жительница уфимского Нагаево сообщила в соцсетях о вооруженном нападении на свой дом
Жительница уфимского Нагаево сообщила в социальной сети Инстаграм о попытке вооруженного нападения на свой дом. «Никогда не думала, что такое может слу
В Роспотребнадзоре сообщили о «детской» норме сахара
Роспотребнадзор советует внимательно изучать содержимое в сухих завтраках, так как потребление добавленного сахара детьми не должно превышать 10% от сут
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть