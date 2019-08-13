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13 августа Вторник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии создали надпись «Живи, деревня!» длиной в 150 метров

ОБЩЕСТВО
Фото: Илир Муллагулов

Фото: Илир Муллагулов

УФА, 13 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

В минувшие выходные в селе Ахлыстино Кушнаренковского района на празднике «Живи, деревня!» на поле с помощью трактора и плуга создали надпись с названием мероприятия. Длина надписи составляет 150 метров, высота каждой буквы — 20 метров. Таким образом, организаторы дали старт флешмобу, по условиям которого необходимо сделать подобную надпись и выложить фото с хештегом #живидеревня в социальных сетях.

«Изначально мероприятие было посвящено началу восстановления храма Рождества Христова в селе, сейчас мы стараемся вернуть селу не только храм, но и преемственность исторической культуры, сохранить наши деревни», — говорит главный организатор праздника Ольга Самарина.
Подобные народные гулянья в селе проходят уже не первый год. В этом году участников фольклорного праздника ждали народные песни и танцы, кукольный спектакль, ярмарка, чаепитие под открытым небом для всех желающих, мастер-классы по народным промыслам, игры для детей и взрослых, розыгрыш призов.

Теги: Живи деревня
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