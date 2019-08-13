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В Башкирии назвали возможных виновников гибели рыбы на озере в селе Толбазы

ОБЩЕСТВО
Фото: МЧС по РБ

В Башкирии назвали возможных виновников гибели рыбы на озере в селе Толбазы Фото: МЧС по РБ

УФА, 13 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии 5 августа был зарегистрирован частичный замор рыбы на озере в селе Толбазы Аургазинского района. Как сообщил на оперативном совещании в правительстве республики 13 августа председатель регионального Госкомитета по ЧС Фарит Гумеров, было организовано оперативное реагирование на это происшествие экстренных служб и надзорных органов.

«Проведен сход граждан с доведением информации о складывающейся обстановке, даны рекомендации. Для анализа и мониторинга ситуации создан межведомственный оперативный штаб. Специалистами Минэкологии республики взяты пробы воды, сотрудниками Управления ветеринарии исследуется погибшая рыба», — сказал Фарит Гумеров.

По предварительным данным экологов, к загрязнению озера мог привести сброс сточных вод одним из следующих источников: канализационные сети села Толбазы, предприятия «АургазыМолПродукт» или «Толбазинский кирпич».

«Работа по установлению виновника замора рыбы продолжается. Новые факты гибели рыбы не зафиксированы», — добавил председатель республиканского Госкомитета по ЧС.

Теги: Госкомитет РБ по ЧС
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