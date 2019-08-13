Радий Хабиров поручил новому министру экологии активно заняться «черными копателями»
Радий Хабиров поручил новому министру экологии активно заняться «черными копателями» Фото: Олег Яровиков
УФА, 13 авг 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.
Сегодня на оперативном совещании в Правительстве республики врио главы региона обозначил первоочередные задачи, стоящие перед новым руководителем Министерства природопользования и экологии Башкирии. Напомним, на прошлой неделе пост и.о. министра природоохранного ведомства после отставки Мирхайдара Фатхуллина занял бывший судья Арбитражного суда Урал Искандаров.
«Я хотел бы, чтобы министерство ваше было более энергичным в защите интересов республики и ее жителей», — обратился в нему Радий Хабиров.Руководитель республики отметил, что, в частности, ждет более активной работы Министерства в части пресечения фактов нелегальной разработки природного камня. В числе последних примеров он назвал задержание 8 августа на территории Белорецкого района Башкортостана рабочих челябинской фирмы, добывавших здесь плитняк без лицензии. Директор предприятия ранее был судим за вырубку лесов.
«Работают нелегалы нагло и уверенно. Берут лицензию на разведку и сразу разворачиваются в полный рост — с тяжёлой техникой, серьёзной охраной, всеми видами развернутых коммуникаций и, боюсь, связями на местном уровне среди чиновников и силовиков, — высказался ранее об этом в соцсетях Радий Хабиров. — Никогда не поверю, что такой масштаб они просто «не замечают» прямо у себя под носом. Оборот у бизнеса — серьёзный».
«Это недоработка вашего ведомства, — отметил сегодня на оперативном совещании руководитель региона. — Мне кажется, не стоило доводить до того то, что этим сейчас занимается правительство. Это бытовая ситуация. Если бы на месте сразу занимались: глава, территориальное подразделение Министерства, этого бы не было. Для меня не самоцель, что я уперся в этот камень, а самоцель — что Министерство в состоянии, когда принимаются такие решения, доводить их до логического завершения. Это касается камня, вырубки лесов и так далее. Много есть чем заняться. Прошу обратить на это внимание».