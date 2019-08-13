Фото: Олег Яровиков Радий Хабиров поручил новому министру экологии активно заняться «черными копателями» Фото: Олег Яровиков

УФА, 13 авг 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Сегодня на оперативном совещании в Правительстве республики врио главы региона обозначил первоочередные задачи, стоящие перед новым руководителем Министерства природопользования и экологии Башкирии. Напомним, на прошлой неделе пост и.о. министра природоохранного ведомства после отставки Мирхайдара Фатхуллина занял бывший судья Арбитражного суда Урал Искандаров.

﻿«Я хотел бы, чтобы министерство ваше было более энергичным в защите интересов республики и ее жителей», — обратился в нему Радий Хабиров.

Руководитель республики отметил, что, в частности, ждет более активной работы Министерства в части пресечения фактов нелегальной разработки природного камня. В числе последних примеров он назвал задержание 8 августа на территории Белорецкого района Башкортостана рабочих челябинской фирмы, добывавших здесь плитняк без лицензии. Директор предприятия ранее был судим за вырубку лесов.

«Работают нелегалы нагло и уверенно. Берут лицензию на разведку и сразу разворачиваются в полный рост — с тяжёлой техникой, серьёзной охраной, всеми видами развернутых коммуникаций и, боюсь, связями на местном уровне среди чиновников и силовиков, — высказался ранее об этом в соцсетях Радий Хабиров. — Никогда не поверю, что такой масштаб они просто «не замечают» прямо у себя под носом. Оборот у бизнеса — серьёзный».

﻿«Это недоработка вашего ведомства, — отметил сегодня на оперативном совещании руководитель региона. — Мне кажется, не стоило доводить до того то, что этим сейчас занимается правительство. Это бытовая ситуация. Если бы на месте сразу занимались: глава, территориальное подразделение Министерства, этого бы не было. Для меня не самоцель, что я уперся в этот камень, а самоцель — что Министерство в состоянии, когда принимаются такие решения, доводить их до логического завершения. Это касается камня, вырубки лесов и так далее. Много есть чем заняться. Прошу обратить на это внимание».