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В Уфе спасатели завершили работу по сбору масляного пятна с акватории реки Белой

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС

В Уфе спасатели завершили работу по сбору масляного пятна с акватории реки Белой Фото: пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС

УФА, 13 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе 12 августа спасатели завершили работу по сбору нефтепродукта на реке Белой. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям. Как информировало﻿ агентство «Башинформ», сообщение о загрязнении водоема поступило специалистам 10 августа. На реке Белой в районе Монумента дружбы было обнаружено масляное пятно.

Ликвидацией последствий попадания нефтепродукта в реку занимались сотрудники поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты Уфы и Аварийно-спасательной службы Госкомитета. Они установили боновые заграждения, обработали место загрязнения сорбентом.

«Был установлен источник загрязнения, произведена изоляция ливневой канализации от попадания нефтепродукта. Работы по сбору масляного пятна с акватории реки Белой завершены. Попадание нефтепродукта в реку прекращено. При обследовании акватории и прибрежной полосы следов нефтяной пленки не выявлено», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе Управления гражданской защиты города добавили, что были проведены работы по вскрытию водосборных лотков и изоляция ливневой канализации от попадания вещества в реку. Угроза загрязнения акватории реки Белой была локализована.

Теги: река Белая, экология
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