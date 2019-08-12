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В Уфе на 95-м году жизни не стало известного невролога Нинель Борисовой

ОБЩЕСТВО
Фото: Газета "Республика Башкортостан"

В Уфе на 95-м году жизни не стало известного невролога Нинель Борисовой Фото: Газета "Республика Башкортостан"

УФА, 12 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе скончалась доктор медицинских наук, профессор, почетный член Академии наук РБ, заслуженный деятель науки БАССР, известный невролог Нинель Андреевна Борисова.

Об этом информационному агентству «Башинформ» сообщил главный внештатный невролог Минздрава Башкирии Мансур Кутлубаев.

Нинель Борисова родилась 7 ноября 1924 года в Бирске. В 1947 году окончила Башкирский государственный медицинский институт. После окончания института работала там же клиническим ординатором, ассистентом, доцентом, профессором, заведующей кафедрой. С 1967 года по 1989 год возглавляла кафедру нервных болезней.

В 1958 году защитила кандидатскую диссертацию на тему «Состояние нервной системы, содержание глютатиона и холинэстеразы у рабочих-нефтяников», в 1971 году — защитила докторскую диссертацию.

С 1989 года — профессор кафедры неврологии с курсами нейрохирургии и медицинской генетики БГМУ.

С 2000 года руководитель центра по профилактике сосудистых заболеваний мозга Уфы под эгидой НАБИ; председатель Башкирского отделения Российского общества неврологов (с 1966 года). Является автором свыше 340 научных трудов, в том числе 5 монографий, имеет 14 авторских свидетельств на изобретения. Научное направление работы Нинель Борисовой: сосудистые заболевания мозга, сирингомиелии, неврологической болезненности. Ею были разработаны новые методы диагностики и лечение сирингомиелии, сосудистых заболеваний мозга.

Нинель Борисова около 20 лет была главным неврологом Министерства здравоохранения Башкирии, председателем (с 1961 года) Общества неврологов Башкортостана.

Прощание с Нинель Борисовой состоится 13 августа в 11 часов в ДК «Медик» РКБ им. Г.Г. Куватова.

Теги: утраты
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