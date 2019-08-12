Фото: Личный архив Ришата Набиева В Башкирии герой, который вывел троих людей из пожара, не раз спасал жизни Фото: Личный архив Ришата Набиева

УФА, 12 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

34-летний житель Нефтекамска Ришат Набиев в одночасье стал героем города и республики. Смелый поступок мужчины оценил врио главы Башкирии Радий Хабиров, мэр города и профессиональные спасатели в лице МЧС России. Ришата уже наградили в нефтекамской пожарной части и администрации. Впереди федеральная награда. И он этого достоин — все-таки три жизни спас.

Дело было 10 августа. Ришат Набиев ехал по улице Строителей на своей машине из гаража домой, где его ждали жена и двое детей. Как и десятки других автолюбителей, проезжая мимо 15-го дома, он заметил дым, который валит из окна квартиры на втором этаже.

«Я уже проехал, но потом решил развернуться и узнать, не понадобиться ли моя помощь», — поделился с агентством «Башинформ» герой.

Наблюдающие за ситуацией женщина с дочерью сообщили Ришату, что в квартире, скорее всего, находятся люди. Пожарную службу уже вызвали. Но ждать было нельзя. Признаков жизни там никто не подавал. Случайный прохожий полез по газовым трубам к окну, но оно было наглухо заперто. Тогда он решил зайти через подъезд.

«Помещение уже заполнялось дымом. Я стал стучаться в дверь и, как оказалось, разбудил хозяев, которые накануне выпивали, — вспоминает житель Нефтекамска. — Женщина еле-еле открыла мне дверь, я вывел ее на улицу и спросил, есть ли еще кто в доме?»

Выяснилось, что дома оставались двое мужчин: супруг женщины и ее брат. Герой второй раз зашел в дом, но едкий дым уже не позволял рассматривать полыхающую квартиру. Ришат нашел мужа хозяйки в одной из комнат и доставил его подоспевшим к месту происшествия медикам скорой помощи. Также шланги начали разворачивать пожарные. В этот момент добровольный спасатель сообщил, что в горящей квартире остается еще один человек.

«Я сказал, что подъезд уже сильно задымлен и найти пострадавшего практически нереально, так как планировка дома выглядит как лабиринт, — объяснил Ришат Набиев. — Попросил спасателя выдать мне снаряжение, маску, чтобы я сам пробрался и обследовал квартиру».

В итоге нефтекамец нашел третьего пострадавшего в самой дальней комнате и без сознания с 30% ожогами тела передал врачам. Сейчас мужчина находится в реанимации. Ришат Набиев дождался окончательной ликвидации пожара и уже после отправился домой. Никто из участников процесса впопыхах не успел спросить имени героя. Но после его нашли через друзей, которые в социальных сетях увидели, что его хотят наградить.

«Мама мне потом позвонила и как следует отругала, испугавшись за мою жизнь. А супруга уже привыкла, ведь я до этого дважды спасал человеческие жизни», — сказал Набиев.

В 14-летнем возрасте Ришат спас утопающую девочку, а несколько лет назад откачал парня, который едва не погиб от передозировки наркотиков.

Впрочем, героем мужчина себя не считает, хоть и в последнее время часто слышит подобный комплимент в свой адрес. Смелый житель Нефтекамска трудится обычным водителем в нефтегазовой компании и воспитывает двоих детей: 15-летнюю дочь и семилетнего сына.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что о героическом поступке Ришата Набиева в социальных сетях сообщил врио главы Башкирии Радий Хабиров, отметив, «если все мы будем, как этот простой парень, бросаться в огонь на помощь друг другу — наша республика будет самой процветающей и позитивной частью страны».