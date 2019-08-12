Заблудившиеся в лесу женщина с ребёнком через три дня нашли дорогу к людям

УФА, 12 авг 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Заблудившиеся в лесу женщина с ребенком спустя три дня поисков подали сигнал о помощи, и вышли к людям. Об этом сообщается на странице в соцсетях поискового отряда «Лиза Алерт Башкортостан».

Как ранее сообщал «Башинформ», утром 9 августа в селе Миньяр Челябинской области женщина вместе со своей семилетней племянницей ушла собирать ягоды в лес. С тех пор от них не было никаких вестей. Родственники забили тревогу. Полиция и волонтеры несколько дней не могли найти пропавших.

Сегодня стало известно, что женщина и ребенок живы. Они заблудились и не могут найти выход из леса.

Как сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Южный Урал» заряда на мобильном телефоне пропавшей не хватало «для более точной локализации». Однако, женщина успела описать местонахождение и подтвердила, что они с девочкой живы.

На поиски женщины и малолетней девочки была направлена оперативная группа поиска. Позже стало известно, что женщина с ребенком смогли сами выйти из леса к деревне Мясниковка. К поисковым мероприятиям подключился и отряд «Лиза Алерт Башкортостан».