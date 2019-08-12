Фото: блог Д.Гильмутдинова В Башкирии за сутки в ДТП пострадали 15 человек Фото: блог Д.Гильмутдинова

УФА, 12 авг 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В Башкирии за сутки произошло девять автомобильных аварий, в которых пятнадцать человек получили травмы. Об этом сообщается в блоге главного автоинспектора республики Динара Гильмутдинова.Днём 11 августа в Уфе на ул.Сквозная столкнулись встречные ВАЗ-2111 и грузовик МАЗ. В результате аварии 23-летний водитель отечественного автомобиля и его 65-летняя пассажирка получили травмы.Вечером в Белорецком районе на 222 км автодороги Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск 18-летний житель Белорецка за рулём Chevrolet Lanos, предположительно, на перекрестке неравнозначных дорог не уступил Chevrolet Niva и совершил с ней столкновение. В результате три пассажира Lanos — молодые люди в возрасте 19 и 18 лет, госпитализированы. С травмами доставлена в больницу 55-летняя жительница Сибая, пассажирка Chevrolet Niva.За сутки сотрудниками ГИБДД выявлено более 2200 нарушений ПДД, задержаны 68 нетрезвых водителей.