В Башкирии синоптики вновь прогнозируют сильные дожди и ветер
В Башкирии синоптики вновь прогнозируют сильные дожди и ветер Фото: ИА «Башинформ»
УФА, 12 авг 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.
В Башкирии 12 августа местами по Башкирии ожидаются усиление ветра до 17 метров в секунду, грозы и сильные дожди.
На отдельных участках дорог ухудшение видимости в явлениях до 1-2 км.
Об этом сообщают синоптики Башгидромета.
Температура воздуха ночью 11-16 градусов, днем 14-19 градусов, по юго-востоку до 23 градусов.
13 августа небольшие дожди, местами до умеренных. Ветер северо-западный умеренный, днем порывы до сильного. Температура воздуха ночью +8,+13 градусов, днем от 15 до 20 градусов.
В среду, 14 августа, местами небольшие дожди. Ветер северный умеренный, днем порывы до сильного. Температура воздуха ночью от 8 до 13 градусов, днем от 21 до 26 градусов.