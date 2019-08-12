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12 августа Понедельник

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В Башкирии синоптики вновь прогнозируют сильные дожди и ветер

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии синоптики вновь прогнозируют сильные дожди и ветер Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 12 авг 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В Башкирии 12 августа местами по Башкирии ожидаются усиление ветра до 17 метров в секунду, грозы и сильные дожди.

На отдельных участках дорог ухудшение видимости в явлениях до 1-2 км.

Об этом сообщают синоптики Башгидромета.

Температура воздуха ночью 11-16 градусов, днем 14-19 градусов, по юго-востоку до 23 градусов.

13 августа небольшие дожди, местами до умеренных. Ветер северо-западный умеренный, днем порывы до сильного. Температура воздуха ночью +8,+13 градусов, днем от 15 до 20 градусов.

В среду, 14 августа, местами небольшие дожди. Ветер северный умеренный, днем порывы до сильного. Температура воздуха ночью от 8 до 13 градусов, днем от 21 до 26 градусов.

Теги: прогноз погоды
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