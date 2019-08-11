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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Сотрудники планетария рассказали, когда в Башкирии можно увидеть максимальный звездопад

ОБЩЕСТВО
Фото: Bill Ingalls (NASA)

Сотрудники планетария рассказали, когда в Башкирии можно увидеть максимальный звездопад Фото: Bill Ingalls (NASA)

УФА, 11 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

Максимальный поток Персеид — метеорный поток — жители Башкирии могут увидеть в ночь с 12 на 13 августа. Однако для большей видимости и загадывания желаний сотрудник и уфимского планетария советуют выехать за город и наблюдать падение звезд в предутренние часы.

«Это, пожалуй, и самый доступный для наблюдения метеорный поток – теплые темные августовские ночи вполне располагают для многочасового созерцания неба, лишь бы оно было безоблачным», — рассказали специалисты.

Свое название поток получил по созвездию Персея, поскольку радиант этого потока находится в этом созвездии (радиантом называют точку на небесной сфере, из которой, как кажется, вылетают метеоры).

Теги: звездопад, Персеиды, планетарий
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