Фото: Соцсети В Башкирии случайный прохожий спас троих людей из горящей квартиры Фото: Соцсети

УФА, 11 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

В городе Нефтекамск 10 августа загорелась квартира в жилом доме по улице Строителей, 15. Пожарные прибыли оперативно, но на месте уже помогал выбираться из задымленных помещений случайный прохожий.

По словам очевидцев, мужчина, рискуя своей жизнью, забрался по трубам до квартиры на втором этаже и помог пострадавшим.

«Вот если все мы будем, как этот простой парень, бросаться в огонь на помощь друг другу — наша республика будет самой процветающей и позитивной частью страны! Ришат Набиев случайно оказался на пожаре еще до приезда пожарных, забрался на второй этаж по трубе и спас двоих растерявшихся мужчин! Афарин, Ришат! Надеюсь, разные наградные комитеты не проглядят твоего подвига», — написал в социальных сетях врио главы Башкирии Радий Хабиров.

По неподтвержденным данным, погибших и пострадавших при пожаре нет.