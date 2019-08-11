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В Уфе на видео сняли барана, который сбежал в канун праздника Курбан-байрам

ОБЩЕСТВО
Фото: БашДТП

В Уфе на видео сняли барана, который сбежал в канун праздника Курбан-байрам Фото: БашДТП

УФА, 11 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

В столице Башкирии накануне священного мусульманского праздника Курбан-байрам сбежал жертвенный баран. Животное, которое, скорее всего, готовили принести в жертву, сбежало и попало в объектив видеорегистратора.

Один из пользователей сообщества «БашДТП» поделился, что снял барана на проспекте Октября в районе Театра кукол 10 августа. Будущая жертва праздника на скорости рассекал по выделеной полосе для спецтранспорта. Дальнейшую судьбу барана никто не проследил.

Теги: Курбан-байрам, Уфа, баран на проспекте Октбря
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