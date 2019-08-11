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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии со священным праздником Курбан-байрам

ОБЩЕСТВО

УФА, 11 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

Врио главы Башкирии Радий Хабиров поздравил всех верующих мусульман республики со священным праздником Курбан-байрам. ПО словам руководителя региона, в эти светлые дни каждый верующий обращает свои сокровенные мысли к вечности с надеждой на милосердие Всевышнего.

«Благодаря консолидации мусульманской уммы республики, активной подвижнической деятельности религиозных организаций в Башкортостане сохраняется преемственность многовековых традиций, которые помогают воспитывать молодежь на высоких нравственных принципах, — говорится в официальном поздравлении Радия Хабирова. — Пусть Курбан-байрам будет светлым, щедрым и радостным, а наши добрые дела послужат укреплению межконфессионального согласия и духовного родства народов края».

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, где и как в Уфе отпразднуют праздник жертвоприношения.

Теги: Радий Хабиров, Курбан-байрам
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