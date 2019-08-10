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В башкирском Межгорье определили виновника несанкционированной свалки

ОБЩЕСТВО
Фото: wikimapia.org

В башкирском Межгорье определили виновника несанкционированной свалки Фото: wikimapia.org

УФА, 10 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

В закрытом городе Межгорье определили виновника несанкционированной свалки. Им оказались муниципальные власти, которые допустили захламление городских территорий. Горожане пожаловались в прокуратуру, что во дворах свалены автомобильные шины. Организация, демонтировавшая участок теплотрассы, после проведения работа не привела территорию в порядок, хотя этот пункт был указан в контракте. После проведения проверки в городскую администрацию направлено требование привести дворы в порядок и привлечь к ответственности виновных, сообщили в прокуратуре.

Теги: несанкционированные свалки
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