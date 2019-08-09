На конкурс «Трезвое-село 2019» Аскинский район подал сразу 15 заявок

Фото: Всемирный курултай башкир





Фото: Всемирный курултай башкир

УФА, 9 авг 2019. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

На конкурс «Трезвое-село 2019» Аскинский район Башкортостана подал сразу 15 заявок. Председатель курултая башкир Аскинского района Файруза Юнусова особо отметила четыре населенных пункта (Тульгузбашево, Башкортостан, Уршида, Карткисяк), которые проявили особую активность и провели у себя мероприятия, направленные на пропаганду трезвого и здорового образа жизни.

9 августа в здании Всемирного курултая башкир прошло видеоселекторное совещание с представителями администраций и региональных отделений курултаев башкир, о ходе реализации проекта республиканского конкурса «Трезвое село-2019». Совещание вела председатель Президиума МСОО ВКБ Эльвира Аиткулова.

На видеоселекторе обсудили вопросы подготовки и проведения республиканского конкурса «Трезвое село», который призван изменить образ жизни в населенных пунктах-участниках.

В совещании приняли участие руководители районных отделений курултаев башкир и представители администраций 20 муниципальных районов республики. Эльвира Аиткулова подробно рассказала об условиях конкурса, отдельных пунктах положения о конкурсе и призвала каждый район максимально включиться в мероприятие, охватить максимальное количество деревень.

Поскольку согласно условиям конкурса, на втором этапе (республиканском), комиссия будет оценивать заявки с учетом охвата на уровне конкретного муниципального района. Отдельное внимание был уделено рейдам по точкам незаконной торговли алкоголем в деревнях. Показатель количества проведенных рейдов также будет учитываться при подсчете баллов по итогам этапов конкурса.

Отличительной особенностью конкурса «Трезвое-село 2019» также является условие информационной активности среди участников конкурса. Так, участники видеоконференции пришли к договоренности о проведении в дальнейшем совместных рейдов с привлечением средств массовой информации, представителей Всемирного курултая башкир, видных общественных деятелей. Подобный формат общения с представителями муниципальных районов показал свою практическую эффективность.

Участники совещания на местах ознакомили своих коллег о работе, которая ведется в их районе в рамках конкурса «Трезвое село 2019». Были выслушаны интересующие вопросы, на которые Эльвира Аиткулова дала соответствующие пояснения.