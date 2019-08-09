Молодежь Башкортостана приглашают принять участие в конкурсе «Моя гордость - Россия!»

УФА, 9 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

Молодежь Башкирии приглашают принять участие в конкурсе «Моя гордость — Россия!».

Ежегодно в нем принимает участие около тысячи молодых людей практически из всех регионов России. Для участия в конкурсе приглашаются школьники от 11 до 18 лет (включительно), которые могут представить свои работы в следующих формах: «Фотография», «Рисунок», «Видеоролик», «Социальный плакат», «Сочинение», «Литературное творчество», «Журналистика». Одной из номинаций конкурса в 2019 году является тематическое направление «Люди, спасающие жизни». В рамках номинации могут быть представлены конкурсные работы, отражающие повседневную деятельность медицинских работников, достижения специалистов в области здравоохранения и медицины.

Принимаются заявки до 27 октября 2019 года. Более подробная информация о конкурсе, а также регистрационная форма размещены на сайте﻿ организатора – Межрегионального центра по делам детей и молодежи. Призеров наградят путевками во Всероссийские детские центры «Орленок», «Океан», «Смена», а также в Международный детский центр «Артек». Кроме того, лауреатам первой степени, в нескольких номинациях, будет присужден специальный приз – билет для участия в образовательной программе «Школа науки и творчества «Сириус», реализуемой на базе Парка науки и искусства «Сириус» (Образовательный фонд «Талант и успех»).