Фото: ИА «Башинформ» В Уфе на Курбан-байрам планируют провести убой 3200 голов жертвенных животных Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 9 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

По предварительным данным, в этом году в дни Курбан-байрама 11-13 августа в столице Башкортостана на единых площадках планируется провести убой 3200 голов жертвенных животных, что на 700 голов больше прошлогоднего, а в целом по республике будет забито более 10 тысяч голов жертвенных животных, в основном баранов. Об этом сообщили в республиканском Управлении ветеринарии. При поддержке администрации города Уфы и духовенства республики ведомство создало две единые площадки для проведения обряда жертвоприношения на территориях торгового центра «Караван» (вблизи деревни Зинино Октябрьского района Уфы) и за Северным автовокзалом. Площадки эти организованы в целях защиты населения от заразных болезней, общих для человека и животных, а также обеспечения мясом и продуктами убоя, безопасными в ветеринарном отношении.

«Создание обустроенных единых площадок по убою жертвенных животных является необходимой мерой в соответствии с требованиями действующего законодательства», — отметили в Управлении ветеринарии РБ.

Государственная ветеринарная служба будет контролировать все текущие вопросы. На площадки будут допущены только здоровые, идентифицированные животные, имеющие соответствующие ветеринарные сопроводительные документы. Ветеринарные специалисты проверят состояние животных, а после убоя проведут ветеринарно-санитарную экспертизу туш и внутренних органов на наличие инфекционных и инвазионных заболеваний.

В период праздника на каждой площадке будут работать мобильная лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы, ветеринарный диагностический комплекс для проведения лабораторных исследований и дезинфекционная установка Комарова (ДУК).

На обеих площадках обеспечено водоснабжение, организован сбор, утилизация боенских отходов и ветконфискатов. До и после убоя будет проводиться дезинфекция.

Для удобства горожан и гостей столицы от мечетей до ТЦ «Караван» и Северного автовокзала запустят дополнительные автобусы. На площадках будет организованы молельные комнаты, желающим будет предложена халяльная продукция, праздничное угощение.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало, где и как пройдет в Уфе Курбан-байрам.