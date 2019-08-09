Фото: Роспотребнадзор по РБ В Башкирии Роспотребнадзор обнаружил в одном из ресторанов кишечную палочку Фото: Роспотребнадзор по РБ

УФА, 9 авг 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии Роспотребнадзор обнаружил в ресторане Subway в Салавате кишечную палочку. Работа заведения приостановлена на 90 суток.

Поводом для проверки стали три случая заболевания посетителей кафе пищевой токсикоинфекцией.

По итогам эпидрасследования выявлен ряд нарушений. В отобранных пробах готовой продукции обнаружено наличие бактерий группы кишечной палочки.

«Кроме этого, в доготовочном цехе, совмещенном с моечной кухонной посуды, не соблюдались поточность технологических процессов, исключающих встречные потоки мясных, рыбных полуфабрикатов, сырых овощей и готовой продукции, — сообщили в пресс-службе республиканского Роспотребнадзора. — Отсутствовала маркировка на разделочном инвентаре, на производственных столах в доготовочном цехе, на контейнерах для полуфабрикатов и готовых блюд. Сырье и готовая продукция хранились в одной холодильной камере совместно. Мытье овощей, посуды и рук персонала происходило в одной моечной ванной. Персонал ресторана пользовался туалетом для посетителей в обеденном зале, не снимая спецодежды. Сотрудники ресторана, участвующие в приготовлении и продаже продукции посетителям ресторана, самостоятельно проводили уборку туалета».

С учетом выявленных нарушений, деятельность ресторана приостановлена на 90 суток.