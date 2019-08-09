Фото: Олег Яровиков В Уфе скончалась мать лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука Фото: Олег Яровиков

УФА, 9 авг 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Уфе скончалась мать лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука.

Как сообщает Ufa1.ru со ссылкой на собственный источник, известный музыкант прилетел в Уфу на ее похороны.

Фания Акрамовна Шевчук скончалась сегодня ночью на 95-м году жизни.

В своих интервью Юрий Шевчук неоднократно говорил о том, насколько они были близки с матерью. Он часто приезжал в Уфу, чтобы ее проведать.

Мама Юрия Шевчука — художница, преподавала на худграфе БГПУ. Позднее сам музыкант обучался в этом же вузе.

Как сообщало агентство «Башинформ», в июле лидер группы ДДТ Юрий Шевчук на всероссийском рок-фестивале «Нашествие» представил поклонникам восемь новых произведений и пообещал, что в следующем году фанатов ждет другая программа, в которую, возможно, войдут и известные композиции.