Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 65.12 ↑

EUR 73.04 ↓

9 августа Пятница

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе скончалась мать лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Уфе скончалась мать лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука Фото: Олег Яровиков

УФА, 9 авг 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Уфе скончалась мать лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука.

Как сообщает Ufa1.ru со ссылкой на собственный источник, известный музыкант прилетел в Уфу на ее похороны.

Фания Акрамовна Шевчук скончалась сегодня ночью на 95-м году жизни.

В своих интервью Юрий Шевчук неоднократно говорил о том, насколько они были близки с матерью. Он часто приезжал в Уфу, чтобы ее проведать.

Мама Юрия Шевчука — художница, преподавала на худграфе БГПУ. Позднее сам музыкант обучался в этом же вузе.

Как сообщало агентство «Башинформ», в июле лидер группы ДДТ Юрий Шевчук на всероссийском рок-фестивале «Нашествие» представил поклонникам восемь новых произведений и пообещал, что в следующем году фанатов ждет другая программа, в которую, возможно, войдут и известные композиции.

На «Нашествии» впервые были исполнены «В постели», «Лажа», «Весна как мёд», «Муха», «Борщевик», «Песня индивидуалиста» («Хор»), «Мы на земле...» («Похороните»), «Тебе мало денег» («Блюз»).

«Сейчас уже работаем над оформлением программы, мне это очень интересно, у меня ведь художественное образование. Хочется чего-то нового, другой свет», — сказал Юрий Шевчук.

Теги: Юрий Шевчук, Фания Шевчук
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В поселке Чишмы потерялась 37-летняя женщина: ушла с работы, домой не вернулась
В поселке Чишмы Чишминского района Башкирии разыскивают 37-летнюю Галину Погарскую. Женщина ушла с работы из местного плодопитомника в полдень 6 августа
В Башкирии задымился локомотив грузового поезда с газовым конденсатом
В Башкортостане произошло задымление локомотива грузового поезда вблизи станции Белое озеро. В составе поезда было 69 вагонов. Поезд с грузом - газовый к
Свой 100-летний юбилей Башдрамтеатр им. Гафури отметит на сцене Театра оперы и балета
Свой вековой юбилей Башкирский академический драмтеатр имени Мажита Гафури отметит 4 декабря на сцене Башкирского театра оперы и балета. Юбилейный вечер
В Башкирии маленького ГИБДДшника доставили в отдел полиции
В сети распространили видеоролик, на котором мальчик в жилете и фуражке дорожного инспектора полосатым жезлом останавливает автомобили в Стерлитамаке. В
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть