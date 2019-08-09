В Уфе скончалась мать лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука
В Уфе скончалась мать лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука Фото: Олег Яровиков
УФА, 9 авг 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
В Уфе скончалась мать лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука.
Как сообщает Ufa1.ru со ссылкой на собственный источник, известный музыкант прилетел в Уфу на ее похороны.
Фания Акрамовна Шевчук скончалась сегодня ночью на 95-м году жизни.
В своих интервью Юрий Шевчук неоднократно говорил о том, насколько они были близки с матерью. Он часто приезжал в Уфу, чтобы ее проведать.
Мама Юрия Шевчука — художница, преподавала на худграфе БГПУ. Позднее сам музыкант обучался в этом же вузе.
Как сообщало агентство «Башинформ», в июле лидер группы ДДТ Юрий Шевчук на всероссийском рок-фестивале «Нашествие» представил поклонникам восемь новых произведений и пообещал, что в следующем году фанатов ждет другая программа, в которую, возможно, войдут и известные композиции.
На «Нашествии» впервые были исполнены «В постели», «Лажа», «Весна как мёд», «Муха», «Борщевик», «Песня индивидуалиста» («Хор»), «Мы на земле...» («Похороните»), «Тебе мало денег» («Блюз»).
«Сейчас уже работаем над оформлением программы, мне это очень интересно, у меня ведь художественное образование. Хочется чего-то нового, другой свет», — сказал Юрий Шевчук.