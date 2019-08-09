На заводе «Полиэф» рассказали, почему сточные воды попали в реку Изяк

УФА, 8 авг 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Руководство предприятия «Полиэф», которое, по предварительным выводам, стало источником загрязнения химическими веществами реки Изяк в Благовещенском районе, рассказало журналистам о причинах и последствиях экологического происшествия.

Напомним, 26 июля стало известно о гибели рыбы на реке Изяк, которая впадает в реку Уфу.

Ситуацию оперативно взяли на контроль все надзорные органы и власти Башкирии. Отобранные пробы воды показали, что в водоем попали терефталевая и бензойная кислоты, а также марганец. Это маркеры, которые используют на производстве завода «Полиэф», расположенного рядом. Завод является крупнейшим в России производителем терефталевой кислоты — основы для изготовления пищевой упаковки и пластиковых бутылок. Как рассказал гендиректор предприятия Михаил Юрин, завод готов полностью нести ответственность за случившееся. По его словам, произошла внештатная ситуация, таких случаев не было за всю историю завода (с 1985 г.)

Предварительно установлено, что во время ремонтных работ через не учтенную на заводских схемах трубу, находящуюся за территорией предприятия, загрязненные стоки от промывки оборудования попали в ручей Казмышла, а оттуда – в реку Изяк.

Часть загрязненной жидкости из ливневой канализации попала в колодцы, которые также не были отражены на производственной схеме.

«Возможно, в момент строительства площадки, когда необходимо было осушить ее, проложили какую-то систему канализации. Ее своевременно не демонтировали и забыли», — сказал Михаил Юрин.

﻿«Пока рано говорить о каких-то выводах. Но имело ли место какое-то стечение обстоятельств, человеческий фактор или нарушение должностных инструкций, станет понятно по результатам расследования, которое проводит природоохранная прокуратура. В любом случае мы предпримем соответствующие меры», — отметил он.

и.о. руководителя управления Росприроднадзора по РБ Ольга Янчук

Как рассказала, в настоящее время надзорное ведомство участвует в прокурорской проверке, изучает документы предприятия и результаты анализов проб воды. Результаты проверки будут известны 27 августа. После этого можно будет говорить о мерах, которые будут приняты в отношении предприятия.

Пока известно, что в результате попадания данных химвеществ в реку Изяк произошла биохимическая реакция, и резко снизилось содержание кислорода, что и привело к массовой гибели рыбы, предполагают сотрудники Управления государственного аналитического контроля (УГАК) Минэкологии РБ. На предприятии уточнили, что бактерии, которые есть в реке и болоте рядом, начали переедать органику и использовали во время этого процесса весь кислород — рыбе его и не хватило.

По словам директора УГАК Минэкологии РБ Валентины Сафаровой, сейчас все показатели пришли в норму на всем протяжении реки Изяк от места впадения в нее реки Казмышлы до устья реки (места, где Изяк впадает в реку Уфу) – химических соединений, которые приводили бы к уменьшению концентрации кислорода не обнаружено.

В первую очередь, высказывалось опасение, что химические компоненты могли попасть в водопровод Уфы и Благовещенска. Сразу после установления источника загрязнения завод «Полиэф» изолировал все возможные каналы попадания стоков с предприятия в реку Изяк. Трубу, по которой стекала грязная вода, демонтировали. На месте происшествия соорудили дамбу.Основу гидротехнического сооружения составляют мешки из песка, далее идет слой гидроизоляции из герметичной плёнки, заглубленной на 2 метра в грунт. Сверху все засыпали землёй.

Кроме этого, откачиваются накапливаемые здесь в естественном углублении ливневые воды. Вода попадает обратно в очистные сооружения завода и после прохождения всех стадий очистки в чистом виде поступает в реку Белую.

Демонтировать полностью ливневую канализацию предприятие планирует осенью. Пока этот процесс усложняется доступом к этой местности – попасть на место происшествия можно только пешком через овраг и болота.

После согласования с собственником – Гослесфондом — «Полиэф» намерен построить здесь дорогу, чтобы доставлять на предприятие необходимую технику.

Руководство предприятия уверяет, что подобная экологическая ситуация в будущем исключена. Сейчас случившееся не представляет никакой угрозы населенным пунктам, реке Изяк, а также питьевому водозабору города Уфы. После проводимых мероприятий вода очищается от вредных веществ, говорит руководство компании. Это подтверждают и результаты проб воды, регулярно отбираемых Роспотребнадзором по РБ и УГАКом. В образцах воды рек Изяк, Уфа и питьевой воды из водозаборов на реке Уфа содержание загрязняющих веществ находится в пределах гигиенических нормативов, уровень кислорода в реке повысился. Воду пить можно, она соответствующего качества, делают вывод специалисты. Мониторинг качества воды продолжается.

Как отмечает заместитель министра природопользования и экологии Республики Башкортостан Елена Щекина, специалисты продолжают отбирать пробы воды. Анализ проводится в четырех точках – выше и ниже места впадения реки Казмышлы в Изяк. Все показатели в норме.

﻿«Слухи, которые сейчас «гуляют» в соцсетях, что в реку попали радиоактивные вещества, не соответствуют действительности. Здесь нет радиации, в технологии нашего предприятия не используется ни фенол, ни реагенты. Река не была отравлена. Вещества, оказавшиеся в ней, относятся к 3 и 4 классу опасности, как уксусная кислота. Специалисты убеждены, что речка и популяция рыбы должны восстановиться сами. Чистить ил, убирать плотины — все это может принести больший вред. Тем более, что восстановительные процессы уже начались, в реке появились мальки и крупная рыба», — отметил гендиректор «Полиэфа» Михаил Юрин.

Ущерб, нанесенный предприятием экосистеме и жителям близлежащих населенных пунктов, определят надзорные органы. «Полиэф» готов его возместить: штрафом, если он будет назначен, а также программой экологических мероприятий и экологических инициатив для данной территории. Речь, в частности, идет об организации экомаршрутов и специализированной чистке берегов и русла реки от плотин для улучшения тока воды, обустройстве купальных зон.

Предприятие «Полиэф» заверяет, что постоянно совершенствует процессы очистки сточной воды. Через фильтры проходят производственные, хозяйственно-бытовые и ливневые (талые) воды. Применяются механическая, физико-химическая, биологическая очистки и стадия доочистки. На выходе вода соответствует санитарно-гигиеническим нормам.

По информации завода, в год здесь проводится более 4 тысяч испытаний проб сточных вод. На реализацию экологических мероприятий предприятие ежегодно затрачивает от 30 до 60 млн рублей. В ближайшие годы «Полиэф» намерен направить около 600 млн рублей на модернизацию очистных сооружений. Сейчас здесь устанавливается новое автоматическое оборудование – фильтр-пресс, который будет отделять воду от ила или шлама, оставляя минимум твёрдых отходов.

Справка о происшествии. Сигнал о загрязнении реки Изяк на территории Благовещенского района и массовой гибели рыбы в водоеме поступил из соцсетей от местных жителей 26 июля. На место оперативно выехали все надзорные органы и экстренные службы. По поручению врио Главы Башкортостана Радия Хабирова была создана специальная рабочая группа для подробного анализа ситуации с загрязнением реки Изяк и координации работы органов власти по его устранению. Ее возглавил первый заместитель руководителя администрации Главы РБ Ринат Баширов. В состав группы вошли представители Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям, республиканского Министерства природопользования и экологии, контрольных и надзорных органов. Расследование по инциденту сейчас проводит Башкирская природоохранная прокуратура.