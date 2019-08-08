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8 августа Четверг

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Лучшие юнкоры Башкирии поедут в «Артек» по итогам мастер-классов в Юматово

ОБЩЕСТВО
Фото: vk.com/sgufa18

Лучшие юнкоры Башкирии поедут в «Артек» по итогам мастер-классов в Юматово Фото: vk.com/sgufa18

УФА, 8 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

С 14 августа всю неделю на базе детского оздоровительного лагеря «Березка-кемп» (Уфимский район, д. Юматово) будет проходить республиканский профильный медиа-лагерь для творческих подростков и молодежи «Свой голос». Заявки ещё принимаются! В программе медиа-лагеря планируется проведение мастер-классов по телевидению, дизайну, социальным сетям, творческим проектам, креативные авторские шоу, подвижные и интеллектуальные блоки, ожидаются интересные гости – специалисты в области СМИ.

По итогам участия в медиа-лагере будет сформирована группа юных журналистов из 10 человек, которые будут рекомендованы в состав медиа-команды Лиги юных журналистов на 5 смену МДЦ «Артек» в 2020 году в рамках международной детской исторической Ассамблеи «Вечный огонь» (юные журналисты из Лиги уже четвертый год участвуют в этом проекте). Лучшие участники медиа-лагеря будут приглашены на самые яркие фестивали юных журналистов — «Волжские встречи» и медиа-форум «Бумеранг». Ранее, в 2016 и в 2017 годах, программа республиканского медиа-лагеря «Свой голос» занимала I место на республиканском конкурсе программ летних профильных лагерей среди учреждений молодежной политики.

Заявки на участие принимаются до 10 августа по электронному адресу broluj@yandex.ru. Регулярная информация о программе слета будет выкладываться в открытой группе https://vk.com/sgufa18
Контактный телефон официального представителя штаба: 8-927-345-39-99. Организаторами медиа-лагеря являются Башкортостанское региональное отделение ООДО «Лига юных журналистов» и объединение клубов для детей, подростков и молодежи «Диалог». Проект уже четвертый год подряд реализуется при поддержке Министерства молодежной политики и спорта Республики Башкортостан.

Теги: юнкоры
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