В Башкирии нашли потерявшихся на Инзерских Зубчатках женщину с ребенком
В Башкирии нашли потерявшихся на Инзерских Зубчатках женщину с ребенком Фото: ГК ЧС по РБ
УФА, 8 авг 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.
Спасатели нашли заблудившихся в Белорецком районе женщину с ребенком, сообщает Госкомитет РБ по чрезвычайным ситуациям.
Как информировало ранее агентство, незарегистрированная туристическая группа из Москвы совершала восхождение на хребет Инзерские Зубчатки. 49-летняя женщина и ее 14-летняя дочь отстали от группы и потерялись. Потерявшихся туристов нашли спасатели Белорецкого зонального поисково-спасательного отряда ГК ЧС по РБ.