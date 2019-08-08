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В Уфе коллективу регионального Управления Росгвардии представили нового начальника

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по РБ

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по РБ

УФА, 8 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе руководящему составу территориального управления и структурных подразделений Росгвардии, дислоцирующихся в регионе, представлен вновь назначенный начальник Управления Росгвардии по Республике Башкортостан полковник Александр Бурдо. Нового руководителя башкирским росгвардейцам представил командующий Приволжским округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковник Александр Порядин, сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по РБ.

Александр Бурдо прошел путь от оперуполномоченного отдела милиции Йошкар-Олы до начальника криминальной милиции Республики Марий Эл, возглавлял в том же регионе вневедомственную охрану и с созданием Росгвардии в 2016 году стал первым начальником территориального управления ведомства в республике Марий Эл. 27 июня 2019 года Указом Президента Российской Федерации назначен на должность начальника Управления Росгвардии по Республике Башкортостан.

Александр Порядин выразил уверенность, что на новом месте службы Александр Бурдо продолжит традиции, заложенные прежним руководителем, а Управление Росгвардии по Республике Башкортостан и впредь будет удерживать лидирующие позиции по показателям служебно-боевой деятельности в Приволжском округе.

Теги: Росгвардия, назначения
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