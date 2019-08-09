В Башкирии почти в два раза выросло количество обращений по здравоохранению

УФА, 9 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

В июле 2019 года количество обращений жителей Башкирии в сфере здравоохранения увеличилось почти в два раза по сравнению с июнем: 556 против 336 жалоб. По словам руководителя группы по работе с обращениями граждан в социальных сетях Елены Прочаковской, в числе ключевых тем — проблемы с записью к врачу, нехватка специалистов, качество работы персонала и дефицит медикаментов.

И.о. министра здравоохранения региона Максим Забелин объяснил это тем, что сейчас идет пора отпусков и дефицит узких специалистов начал ощущаться острее. Тем не менее республиканский Минздрав практикует «перекидывания» врачей из республиканских больниц в районные медучреждения.

Врио главы Башкирии Радий Хабиров поручил в ближайший месяц подготовить подробный анализ организации логистики в учреждениях здравоохранении и на его основе определить десятку худших территорий, чтобы затем с главами администраций и главными врачами детально разобраться в каждом из вопросов.

«Мы должны грамотно организовать нашу работу, начиная с вызова врача, записи на прием и далее по всей цепочке», — подчеркнул руководитель региона.