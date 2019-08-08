Башкирия должна сохранить в 40 раз больше людей до продолжительности жизни 80 лет

УФА, 8 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

К 2030 году в России продолжительность жизни должна составлять 80 лет, а по национальным проектам к 2024 году — до 78 лет. Такое распоряжение подписал президент страны Владимир Путин. Башкирии для достижения данного показателя необходимо сохранить в 40 раз больше жизней, чем сегодня. Об этом на совещании «Час здравоохранения» сообщила и.о. заместителя премьер-министра правительства республики Ленара Иванова.

«Необходимо предпринимать адекватные меры, чтобы прийти на помощь системе здравоохранения и вовлечь в это как можно больше министерств, ведомств, государственных предприятий», — объяснила и.о. вице-премьера регионального кабинета министров.

Чаще всего люди в Башкирии умирают от болезней системы кровообращения (44,5%), на втором месте прочие (20,5%), далее новообразования (14,6%), внешние причины (8,3%), болезни органов дыхания (5,5%), органов пищеварения (4,8%), инфекционные и паразитарные болезни (1,8%). Причем только 15% болезней зависит от генома и 85% — от факторов внешней среды, говорит статистика Минздрава России. Больше всего на состояние здоровья влияет экология (25%), а остальное зависит от самого человека. Исходя из этого, Ленара Иванова предложила бороться с факторами, уменьшающими продолжительность жизни.

Среди них и.о. заместителя премьер-министра правительства Башкирии прежде всего отметила курение, алкоголь, низкую физическую активность, нездоровое питание и стрессы. Всё это занимает 44% среди факторов риска здоровью человека.

«При курении страдает не только здоровье, но и производительность труда. По оценкам Минздрава России, компании, в которой работают 15 курящих сотрудников со средней заработной платой 30 тысяч рублей, выкуривая минимум четыре сигареты в день, теряют почти 150 тысяч рублей прибыли в месяц, — отметила Ленара Иванова. — За последние годы в республике наблюдается тенденция к снижению курения: доля любителей табака упала с 45% до 42%».

В этом плане и.о. вице-премьера правительства РБ рассказала о важности корпоративных программ в борьбе с курением, акции с упором на молодежную аудиторию.

Также злоупотребление алкоголем влияет на статистику убийств, самоубийств, ДТП и т.д. Также этот фактор риска напрямую влияет на состояние здоровья человека. Для работодателя и государства спиртные напитки несут экономические убытки — это несчастные случаи на рабочем месте, прогулы, снижение производительности труда, увеличение расходов на медицину. В Башкирии в борьбе с употреблением алкоголя уже сделаны важные шаги: законодательная инициатива по ограничению продажи спиртных напитков после 22.00 и в дни различных праздников, антиалкогольная кампания (за текущий год изъято 220 тысяч контрафактного алкоголя), общественные инициативы (уроки трезвости, конкурс «Трезвое село»).

Со стрессами Ленара Иванова предложила бороться с помощью психологических служб и постоянным повышением квалификации специалистов.