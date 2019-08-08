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8 августа Четверг

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров вручил медикам материальные сертификаты в рамках республиканских программ

ОБЩЕСТВО

УФА, 8 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

Врио главы Башкирии Радий Хабиров на видеоселекторном совещании «Час здравоохранения» вручил врачам уфимских и районных больниц сертификаты республиканских программ социальной поддержки медицинских работников, которые приступили к работе в 2019 году.

Материальную помощью анестезиологи, реаниматологи, офтальмологи, терапевты, педиатры, гинекологи получили в размере от 500 тысяч до 1 млн рублей. Руководитель региона поблагодарил медиков за выбор профессии и за работу именно в районах.

«Мы сегодня выдали сертификаты по двум программам. Одна из них «Земский доктор», по которой ряд обязательств был не выполнен, — отметил Радий Хабиров. — И плюс поощряются наши дефицитные узкие специальности. Мы нашли средства, а вы их правильно используйте и хорошей вам работы».

На совещании и.о. министра здравоохранения республики Максим Забелин отметил, что с 1 октября 018 года наблюдается положительная динамика привлечения врачей в медучреждения региона. За этот период трудоустроено 240 работников сферы здравоохранения, в том числе медицинских работников в первичном звене. В то же время, пока Минздрав Башкирии не может перебороть отрицательную тенденцию снижения числа сотрудников скорой помощи. С 1 января 2019 года в службу трудоустроился один фельдшер, а покинули ее 14 человек.

Теги: врачи, сертификаты, земский доктор, поощрение
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