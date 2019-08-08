В Башкирии за 2018 год предприятия ТЭК выпустили в атмосферу более 130 млн тонн выбросов

УФА, 8 авг 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В Башкирии больше всех загрязняют атмосферный воздух своими выбросами предприятия топливно-энергетического комплекса: нефтедобывающие, нефтеперерабатывающие, нефтехимические и электро-энергетические. Это следует из доклада Минэкологии республики о состоянии природных ресурсов и окружающей среды.

Нефтеперерабатываюшие и нефтехимические предприятия работают в Уфе, Салавате и Стерлитамаке. Это предприятия в составе АНК «Башнефть», «Газпром нефтехим Салават». Валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу от этих предприятий в 2018 году превысил 130 млн тонн.

Для снижения экологической нагрузки на заправках «Башнефти» стали реализовывать топливо Евро-5, в приоритете полное прекращение производства темных нефтепродуктов — мазута и вакуумного газойля. В планах увеличение выхода светлых нефтепродуктов.

Выбросы предприятие «Башнефть Новойл» составили 50,8 млн тонн, что ниже уровня 2017 года (51,5 тонн). От «Башнефть Уфанефтехим» в атмосферу попало 34,9 млн тонн, выше уровня 2017 года на 0,7 млн тонн, «Башнефть УНПЗ» — 19,9 млн тонн.

Объем выбросов от «Газпром нефтехим Салават» составил 24,6 млн тонн, зафиксировано увеличение на 218 тысяч тонн из-за расширения объемов производства.

Выбросы от предприятий химической промышленности в 2018 году составили 43,2 млн тонн. Основные — «БСК», «Туймазытехуглерод», «Синтезкаучук».

Объем выбросов загрязняющих веществ от теплоцентралей ООО «БГК» за 2018 год увеличился на 1,4 млн тонн и составил 20,3 млн тонн.

В целом на территории республики представлены ООО «Башкирская генерирующая компания» (ООО «БГК») и ООО «Башкирские распределительные тепловые сети» (ООО «БашРТС»), ООО «Ново–Салаватская ТЭЦ».

В состав генерирующих активов ООО «БГК» входят: одна государственная районная электрическая станция (Кармановская ГРЭС), две гидроэлектростанции (Павловская ГЭС, Юмагузинская ГЭС), девять теплоэлектроцентралей (ТЭЦ), одна газопоршневая станция — Зауральская ТЭЦ, одна ветроэлектростанция, а также объекты малой энергетики.

Предприятия черной металлургии в республике представлены ОАО «Белорецкий металлургический комбинат» (БМК, входит в Группу «Мечел»), одним из основных производителей метизов и комплектующих изделий для

автосборочных предприятий в Российской Федерации. Объем валового выброса в атмосферный воздух от стационарных источников комбината составил 0,6 млн тонн.

Основными предприятиями–загрязнителями, относящимися к цветной металлургии, являются АО «Учалинский горно–обогатительный комбинат» и Сибайский филиал ОАО «Учалинский горно–обогатительный комбинат».

АО «Учалинский горно–обогатительный комбинат» является крупным предприятием Российской Федерации по добыче и переработке медно–колчеданных руд. АО Учалинский горно–обогатительный комбинат производит медный, цинковый концентрат, серный флотационный колчедан. Объем валового выброса загрязняющих веществ в атмосферу от объектов АО «Учалинский горно–обогатительный комбинат» составил 2,6 млн тонн

(в 2017 году 1,8 млн тонн). В 2018 году добыча руды составляет 6 млн тонн, выпуск металлов в концентраты: меди в медном – 48 тысяч тонн, цинка в цинковом — 55 тысяч тонн.

Основным направлением деятельности Сибайского филиала АО «Учалинский горно–обогатительный комбинат» является развитие сырьевой базы. Основные виды продукции: концентрат медный, концентрат цинковый, щебень известняковый, известь.

В 2018 году объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух составил 0,195 тысяч тонн.

«Большой износ основных производственных фондов на предприятиях топливно-энергетического комплекса тормозит внедрение малоотходных и ресурсосберегающих технологий, позволяющих значительно снизить влияние промышленных объектов на окружающую среду, а также увеличивает вероятность возникновения аварийных ситуаций техногенного характера с негативными экологическими последствиями», — сделали вывод авторы доклада.