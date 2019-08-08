Фото: Олег Яровиков Как в Башкирии будут работать отделения почты в дни празднования Курбан-байрама - график Фото: Олег Яровиков

УФА, 8 авг 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

«Почта России» сообщила график работы своих отделений в Башкирии в дни празднования Курбан-байрама.

В этом году нерабочий праздничный день Курбан-байрам совпадает с еженедельным днём отдыха — воскресеньем. Соответственно, выходной день с воскресенья 11 августа переносится на понедельник 12 августа.

«Понедельник 12 августа для почтовых отделений Башкирии объявлен выходным. В этот день доставки почтовых отправлений, газет и журналов, выемки писем из почтовых ящиков не будет, — отметил пресс-секретарь УФПС по РБ Борис Слуцкий. — По установленному для понедельника графику в этот день будут работать только крупные отделения почтовой связи, расположенные в городах республики».

По словам представителя регионального УФПС, в субботу 10 августа все почтовые отделения республики будут работать по обычному для этого дня недели графику с сокращением рабочего дня на один час.

Воскресенье 11 августа — выходной для всех почтовых отделений Башкирии.