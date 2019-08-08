Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 65.09 ↓

EUR 72.89 ↑

8 августа Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Как в Башкирии будут работать отделения почты в дни празднования Курбан-байрама - график

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Как в Башкирии будут работать отделения почты в дни празднования Курбан-байрама - график Фото: Олег Яровиков

УФА, 8 авг 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

«Почта России» сообщила график работы своих отделений в Башкирии в дни празднования Курбан-байрама.

В этом году нерабочий праздничный день Курбан-байрам совпадает с еженедельным днём отдыха — воскресеньем. Соответственно, выходной день с воскресенья 11 августа переносится на понедельник 12 августа.

«Понедельник 12 августа для почтовых отделений Башкирии объявлен выходным. В этот день доставки почтовых отправлений, газет и журналов, выемки писем из почтовых ящиков не будет, — отметил пресс-секретарь УФПС по РБ Борис Слуцкий. — По установленному для понедельника графику в этот день будут работать только крупные отделения почтовой связи, расположенные в городах республики».
По словам представителя регионального УФПС, в субботу 10 августа все почтовые отделения республики будут работать по обычному для этого дня недели графику с сокращением рабочего дня на один час.

Воскресенье 11 августа — выходной для всех почтовых отделений Башкирии.

Теги: Почта России, Курбан-байрам
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Уфе полицейский погиб в прямом эфире Инстаграм - видео
В сети появилось видео гибели 23-летнего полицейского. Он вышел в прямой эфир социальной сети «Инстаграм», находясь за рулем ВАЗ-2112. Камера мобильного
В Дюртюлях на программу «Башкирские дворики» выделено 31,9 млн рублей
В городе Дюртюли в рамках республиканской программы «Башкирские дворики» проводится комплексное благоустройство нескольких дворовых территорий. Руководи
В Башкирии увеличилось число лосей, белок и зайцев, стало меньше косуль и кабанов
В Башкирии увеличилась численность лосей, белок, зайцев, лисиц, волков, медведей, рысей, барсуков, бобров, но стало меньше кабанов, глухарей, тетеревов
В Башкирии ожидается кратковременное потепление
В Башкирии в предстоящие дни ожидается кратковременное потепление. По данным Башгидромета, 8 августа местами пройдут небольшие кратковременные дожди,
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть