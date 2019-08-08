Фото: ИА «Башинформ» Совет по правам человека призвал выплатить адекватные денежные компенсации жителям Сибая Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 8 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека опубликовал рекомендации властям Башкирии по ситуации с тлением руды в Сибайском карьере по итогам выездного заседания в республике в марте 2019 года.

В результате проделанной работы членами и экспертами комиссии по экологическим правам было установлено, что одной из наиболее вероятных причин возникновения пожара в месторождении «Новый Сибай» стал отказ от применения мер профилактики пожаров (заиливания или бетонирования отработанных камер) при добыче руды с высоким содержанием серы. Работы после 2008 года велись без применения этих мер, говорится в сообщении.

Комиссия сделала вывод, что для решения проблемы опасного загрязнения атмосферного воздуха в городе Сибае именно вариант дальнейшего подтопления горных выработок представляется наиболее правильным для полной ликвидации оставшихся очагов тления руды. До полной ликвидации очагов тления возможны повышения концентрации сернистого газа в чаше карьера, а при неблагоприятных для города погодных условиях возможны превышения ПДК по сернистому газу и в самом городе.

Правительству Республики Башкортостан и администрации Сибая рекомендовано продолжить постоянный мониторинг состояния воздуха, информировать жителей о любых принятых решениях, а также провести комплексную оценку характера и масштабов причинения вреда здоровью жителей города, уделив особое внимание оценке вредного воздействия на несовершеннолетних. По результатам оценки поручено проработать вопрос об организации дополнительных мер санаторно-курортного обслуживания жителей.

Руководству УГМК, Учалинскому ГОКу и Сибайскому ГОКу СПЧ посоветовал в кратчайшие сроки завершить реализацию проекта дальнейшего подтопления шахт, окончательно выяснить наиболее вероятные причины возникновения и обширного развития пожаров и проработать вопрос о выплате адекватных денежных компенсаций жителям города.