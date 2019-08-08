Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 65.09 ↓

EUR 72.89 ↑

8 августа Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Совет по правам человека призвал выплатить адекватные денежные компенсации жителям Сибая

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Совет по правам человека призвал выплатить адекватные денежные компенсации жителям Сибая Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 8 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека опубликовал рекомендации властям Башкирии по ситуации с тлением руды в Сибайском карьере по итогам выездного заседания в республике в марте 2019 года.

В результате проделанной работы членами и экспертами комиссии по экологическим правам было установлено, что одной из наиболее вероятных причин возникновения пожара в месторождении «Новый Сибай» стал отказ от применения мер профилактики пожаров (заиливания или бетонирования отработанных камер) при добыче руды с высоким содержанием серы. Работы после 2008 года велись без применения этих мер, говорится в сообщении.

Комиссия сделала вывод, что для решения проблемы опасного загрязнения атмосферного воздуха в городе Сибае именно вариант дальнейшего подтопления горных выработок представляется наиболее правильным для полной ликвидации оставшихся очагов тления руды. До полной ликвидации очагов тления возможны повышения концентрации сернистого газа в чаше карьера, а при неблагоприятных для города погодных условиях возможны превышения ПДК по сернистому газу и в самом городе.

Правительству Республики Башкортостан и администрации Сибая рекомендовано продолжить постоянный мониторинг состояния воздуха, информировать жителей о любых принятых решениях, а также провести комплексную оценку характера и масштабов причинения вреда здоровью жителей города, уделив особое внимание оценке вредного воздействия на несовершеннолетних. По результатам оценки поручено проработать вопрос об организации дополнительных мер санаторно-курортного обслуживания жителей.

Руководству УГМК, Учалинскому ГОКу и Сибайскому ГОКу СПЧ посоветовал в кратчайшие сроки завершить реализацию проекта дальнейшего подтопления шахт, окончательно выяснить наиболее вероятные причины возникновения и обширного развития пожаров и проработать вопрос о выплате адекватных денежных компенсаций жителям города.

Теги: права человека, СПЧ, Сибай, карьер
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Уфе полицейский погиб в прямом эфире Инстаграм - видео
В сети появилось видео гибели 23-летнего полицейского. Он вышел в прямой эфир социальной сети «Инстаграм», находясь за рулем ВАЗ-2112. Камера мобильного
В Дюртюлях на программу «Башкирские дворики» выделено 31,9 млн рублей
В городе Дюртюли в рамках республиканской программы «Башкирские дворики» проводится комплексное благоустройство нескольких дворовых территорий. Руководи
В Башкирии увеличилось число лосей, белок и зайцев, стало меньше косуль и кабанов
В Башкирии увеличилась численность лосей, белок, зайцев, лисиц, волков, медведей, рысей, барсуков, бобров, но стало меньше кабанов, глухарей, тетеревов
В Башкирии ожидается кратковременное потепление
В Башкирии в предстоящие дни ожидается кратковременное потепление. По данным Башгидромета, 8 августа местами пройдут небольшие кратковременные дожди,
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть