Фото: ИА «Башинформ» Шесть районов Башкирии признаны недостаточно обеспеченными питьевой водой Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 8 авг 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Шесть районов Башкирии признаны экологами недостаточно обеспеченными питьевой водой. В их число вошли: Аургазинский, Благоварский, Давлекановский, Чекмагушевский, Туймазинский, Краснокамский районы.

Это следует из доклада Минэкологии Башкирии о состоянии природных ресурсов и окружающей среды.

Обеспеченными питьевой водой считаются Уфимский и Буздякский районы, частично обеспеченными — Чишминский и Стерлитамакский.

Причина дефицита питьевой воды — природные условия, вода повышенной минерализации и жесткости.

Составители доклада поясняют, что большая часть разведанных запасов питьевой воды в Башкирии — в долинах рек Камско-Вятского и Предуральского бассейна. На питье и хозяйственные нужды на одного жителя Башкирии приходится 101 литр воды в сутки.

Из всего запаса воды 16 процентов требуют водоподготовки из-за высокой минерализации. Подземные воды также загрязняются азотистыми соединениями, сульфатами, хлоридами и нефтепродуктами.