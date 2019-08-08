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В Башкирии на Инзерских Зубчатках пропали женщина и ее 14-летняя дочь

ОБЩЕСТВО
Фото: zabavnik.club

В Башкирии на Инзерских Зубчатках пропали женщина и ее 14-летняя дочь Фото: zabavnik.club

УФА, 8 авг 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В лесу в Белорецком районе потерялись 49-летняя женщина и ее 14-летняя дочь. Сейчас ведутся их поиски, сообщает Госкомитет РБ по чрезвычайным ситуациям.

Незарегистрированная туристическая группа из девяти человек осуществляла восхождение на хребет Инзерские Зубчатки. В определенный момент женщина с дочкой отстали и потерялись.

В настоящее время их ищут спасатели Белорецкого зонального поисково-спасательного отряда и МВД по Республике Башкортостан. К поискам привлечены 20 человек, две единицы спасательной техники, в том числе болотоход.

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