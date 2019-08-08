Фото: ИА «Башинформ» Башкирия в федеральных СМИ: Что привело к смогу в Сибае, про картошку, «кошколюбивая» Уфа Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 8 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

Совет по правам человека назвал причину, которая привела к смогу в Сибае. Процесс начался задолго до того, как ситуация стала публичной, считают эксперты.

Смог в Сибае. Как сообщает ИА REGNUM, Совет при президенте России по правам человека опубликовал рекомендации по итогам изучения ситуации с тлением руды в карьере Сибая. «Одна из наиболее вероятных причин возникновения пожара в месторождении «Новый Сибай» — отказ от применения мер профилактики пожаров при добыче руды с высоким содержанием серы. Работы в последние годы (вероятно, после 2008 г.) велись без применения этих мер. Есть основания полагать, что процесс начался задолго до того, как ситуация стала публичной», — отмечается в рекомендациях Совета. Эксперты полагают, что проект мокрой консервации карьера — это принципиально правильное решение. «ОАО «УГМК» и его дочерним структурам Учалинскому ГОК и его сибайскому филиалу рекомендовано проработать вопрос о выплате адекватных денежных компенсаций жителям города «во избежание подачи массовых (коллективных) исков о возмещении вреда, причиненного здоровью населения Сибая», — пишут в REGNUM и напоминают, что карьер дымит с осени 2018 года. В связи с загрязнением воздуха в Сибае было возбуждено уголовное дело. «Ответственность за ситуацию в Сибае несут УГОК и сибайский филиал комбината, постановил Верховный суд РБ», — говорится в сообщении.

Почему снижается качество картофеля и какие цены будут в этом году, выясняла «Российская газета». Первым делом издание расспросило о ценах и сообщило, что «в Приморском крае это 13-18 рублей за килограмм. В Алтайском крае — 9-10 рублей. В Брянской, Воронежской областях и в Татарстане 7-8 рублей и даже 5 рублей. В Башкирии пока о ценах не говорят — рано, но, судя по динамике последних лет, оптовая цена за килограмм не будет выше 8 рублей. Такой она была в 2018-м. И за пять лет упала на 9 рублей», напоминают в газете. Относительно качества в издании узнали, что «нарваться на некачественный картофель больше шансов в небольших ­магазинах, палатках на рынках. Крупные производители дорожат репутацией».

Много автокредитов. Башкирия попала в Топ-5 регионов, где больше всего автомобилей куплено в кредит. По данным «Национального бюро кредитных историй», во втором квартале 2019 года в России выдали 241,2 тыс. автокредитов, что на 8% больше, чем во втором квартале прошлого года, пишет «Коммерсантъ». Больше всего автокредитов было выдано в Москве (19,4 тыс.), Санкт-Петербурге (14,8 тыс.), Московской области (14,2 тыс.), Татарстане (11,9 тыс.) и Башкирии (10,7 тыс.), говорится в издании.

Уфа «кошколюбивая». Каждая вторая кошка (55%) в России не имеет определенной породы, а среди породистых питомцев у россиян есть свои любимцы. Об этом свидетельствуют результаты опроса Mail.ru Group, сообщает ТАСС. Как выяснилось, «наибольшей популярностью в РФ пользуются британские (11%) и шотландские(8%) кошки, а замыкают пятерку породы мейн-кун (3%) и сибирская (3%)». При этом «большинство любителей кошек живут в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре. Однако самыми "кошколюбивыми" городами оказались Иваново, Уфа, Казань, Барнаул и Самара — там соотношение кошек и собак в пользу первых», говорится в ТАСС.

Суд не отменил приговор. «Лента.ру» отследила продолжение истории жителя Башкирии, отсидевшего по ошибке 13 лет, и сообщила, что «в Башкирии суд не стал отменять ошибочный приговор 1959 года, по которому местного жителя Фатхуллу Исхакова приговорили к 15 годам колонии за чужое преступление». Как сообщается, «президиум Верховного суда Башкирии признал незаконным решение прокуратуры прекратить расследование дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Но при этом не стал отменять приговор 60-летней давности». Ранее сообщалось, что «башкирский пенсионер Фатхулла Исхаков 13 лет провел в колонии за преступление, которое не совершал. Его обвиняли в покушении на убийство трех женщин. Впоследствии свидетели признались, что оговорили Исхакова, а на пострадавших напали сами», напомнили в издании.

Блогер стала хоккеисткой. РИА Новости информирует, что женский хоккейный клуб из Уфы «Агидель» заключила пробное соглашение с блогером Ульяной Тригубчак. «Тригубчак ранее работала в качестве ice girl на матчах "Салавата Юлаева", а также журналисткой клуба КХЛ», — поясняют в агентстве. «Теперь официально: я новая хоккеистка женской команды нашей республики — "Агидель". Счастлива быть частью действующих чемпионок ЖХЛ, это потрясающее чувство», — написала Тригубчак в Instagram и выразила надежду, что ей «удастся сделать женский хоккей популярнее и сломать стереотип, что в хоккей играют только мужчины».

«Ранее на профессиональном уровне она не выступала, но навыки катания и владения клюшкой у неё отличные», — цитирует агентство сообщение клуба.