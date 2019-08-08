В Уфу привезли реликвии конников Башкавдивизии, найденные на месте их гибели в Луганске

Фото: музей 112-й Башкирской кавалерийской дивизии









Фото: музей 112-й Башкирской кавалерийской дивизии

УФА, 8 авг 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфу привезли реликвии конников 112-й Башкирской кавалерийской дивизии (16-й Гвардейской кавалерийской дивизии), найденные на месте их гибели на территории Луганской республики.

Руководитель Алчевского городского поискового отряда имени Салавата Юлаева и Луганского военно-исторического объединения «Память Донбасса» Флюр Карачурин и атаман Екатериновского Слобожанского казачьего полка Александр Трембач посетили Республиканский музей Боевой Славы и музей 112-й Башкирской кавалерийской дивизии и рассказали о проводимой работе по выявлению неизвестных воинских захоронений, установлению имен погибших участников дивизии на территории Луганска. Визит представителей поискового отряда и казачьего полка был организован в рамках подготовки и проведения юбилейных мероприятий, посвященных 120-летию со дня рождения командира Башкавдивизии Минигали Шаймуратова.

Гости передали в дар музеям реликвии башкирских конников, найденные в июле 2019 года поисковыми отрядами на территории поселка Штеровка, где в феврале 1943 года шли бои между немецкими войсками и частями Красной Армии, в том числе с участием 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. Удило, подкова и обух топора-колуна были найдены в месте захоронения останков погибших кавалеристов и их лошадей. Помимо этого, в фонды музеев были переданы иные атрибуты конной кавалерии и образцы антрацита (каменного угля) из штольни, расположенной в районе поселка Штеровка, где в момент ожесточенных боев 1943 года вдоль железной дороги «Ворошиловск — Дебальцево — Штеровка» находили укрытие кавалеристы дивизии.

Для гостей музеев были проведены обзорные экскурсии по залам экспозиции и по парку Победы.