ОНФ в Башкирии призвал власти Ишимбая отремонтировать опасные детские площадки

Фото: пресс-служба регионального отделения ОНФ







Фото: пресс-служба регионального отделения ОНФ

УФА, 8 авг 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Эксперты Общероссийского народного фронта в Башкортостане провели мониторинг состояния детских площадок в городе Ишимбае. В ходе рейдов они выявили объекты, которые не отвечают критериям безопасности. Перечень проблемных адресов с рекомендацией принять меры по организации игровых зон, соответствующих современным требованиям, общественники направили в администрацию города. В частности, по улице Гагарина, 88 представители ОНФ обнаружили ржавую железную песочницу, заполненную грязным песком, вокруг песочницы вбиты металлические штыри.

«Вместо полноценной игровой площадки, стоят две непрезентабельные конструкции. Сложно представить, что здесь могут играть дети. На такую площадку их категорически нельзя подпускать. Торчащие железные фрагменты и содержимое песочницы представляют для детей большую опасность», — отметил эксперт ОНФ в Башкортостане Роман Насыров.

«После осмотра ишимбайских дворов у нас сложилось впечатление, что организация детских игровых зон выпала из поля зрения чиновников. Совершенно непонятно, где должны играть местные ребятишки. Мы повторно обратились в городскую администрацию с просьбой провести мониторинг детских площадок в Ишимбае и привести все детские игровые площадки в порядок», — подчеркнул Насыров.

Во дворе дома по улице Бульварной, 25 другая проблема — там стоит комплекс, состоящий из прогнивших досок. Аналогичная площадка была обнаружена на улице Машиностроителей, 138. После обращения активистов Народного фронта ее демонтировали, а новая пока так и не появилась.Во дворе дома по улице Революционной, 23а установлены железные качели, покрытые ржавчиной. Не соответствующие нормативам площадки также выявлены на улицах Революционной, 8а и Зеленой, 6.