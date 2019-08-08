Фото: ГИБДД по РБ В Башкирии маленького ГИБДДшника доставили в отдел полиции Фото: ГИБДД по РБ

УФА, 8 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

В сети распространили видеоролик, на котором мальчик в жилете и фуражке дорожного инспектора полосатым жезлом останавливает автомобили в Стерлитамаке. Водители не реагировали на требования фейкового ГИБДДшника.Однако один из их все-таки решил выяснить, за что его остановили и притормозил.

По словам главного госавтоинспектора республики Динара Гильмутдинова, о проделке мальчика Тимура узнали родители и доставили в отдел полиции для профилактической беседы.

«Тимур рассказал, что по окончании школы обязательно будет учиться дальше и обязательно станет настоящим полицейским», — рассказал в своем блоге Динар Гильмутдинов.

Правда юный инспектор не учел многих нюансов, в том числе и большой риск для себя при нахождении на оживленных магистралях города. Тимур заверил, что после школы обязательно пойдет учиться на полицейского и станет им.