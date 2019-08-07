Стали известны результаты анализов проб воды в реке Изяк

УФА, 7 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

Управление государственного аналитического контроля (УГАК) Министерства экологии РБ продолжает мониторинг воды и донных отложений в реке Изяк Благовещенского района.

Напомним, первые пробы специалисты взяли 27 июля 2019 года. В этот день было установлено, что в реку Изяк попали сточные воды от неизвестного источника. Проведённый анализ воды показал превышение ПДК по биоразлагаемым органическим соединениям (терефталевой кислоты – в 48 раз, бензойной кислоты – в 73 раза), а также аммонийному азоту (в 4,2 раза), марганцу (в 42 раза).

Было установлено, что перечисленные химические соединения характерны для производственной деятельности компании «Полиэф». При этом анализ показал, что химическое потребление кислорода (ХПК) было превышено в 5 раз, в связи с чем концентрация растворенного кислорода в пробах воды составила 1,5 мг/дм3 при норме не менее 6 мг/дм3.

По поручению врио Главы Башкортостана Радия Хабирова создана специальная рабочая группа для подробного анализа ситуации с загрязнением реки Изяк и координации работы органов власти по его устранению. Рабочую группу возглавил первый заместитель руководителя администрации Главы РБ Ринат Баширов. В ее состав вошли представители Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям, республиканского Министерства природопользования и экологии, контрольных и надзорных органов.

Ежедневный анализ проб воды в реке Изяк показал, что через четыре дня после установления факта загрязнения реки концентрация органических соединений снизилась до нормативных значений, а содержание растворенного кислорода в воде нормализовалось. Так, 31 июля было установлено, что на всем протяжении реки (от места попадания в нее сточных вод до устья реки) превышений нормативов по указанным органическим соединениям, а также марганцу и аммонийному азоту не обнаружено.

Только в одном месте, в районе деревни Нижний Изяк, в этот день было зафиксировано пониженное содержание кислорода. В последующие дни по всем перечисленным показателям пробы соответствовали нормативным значениям. Мониторинг состояния реки и анализ отобранных проб продолжается.

Напомним, ранее председатель Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров заявил, что инцидент никак не сказался на качестве питьевой воды, которую употребляют жители Благовещенского района и Уфы. Комплекс предпринятых мер исключает дальнейшее попадание загрязняющих веществ в водоем.

Справочно: Химическое потребление кислорода (ХПК) характеризует наличие в водном объекте химических компонентов, способных расходовать кислород при окислении. Таким образом, чем выше показатель ХПК — тем ниже содержание кислорода в водоеме. Норматив растворенного кислорода, установленный для рыбохозяйственных объектов, — не менее 6 мг/дм3. Именно низкое содержание кислорода стало причиной гибели рыбы в реке Изяк.