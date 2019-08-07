Фото: автор Жители села Чекмагуш попросили Радия Хабирова благоустроить их дворы Фото: автор

УФА, 7 авг 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Журналисты, которые сопровождают Радия Хабирова в его рабочих поездках, уже привыкли к тому, что практически в каждой из них руководитель республики зачастую отходит от намеченной рабочей программы и заезжает в проблемные места.

Так случилось и в районном центре Чекмагушевского района, где Радий Хабиров незапланированно заехал во дворы микрорайона № 3 села Чекмагуш, где его тут же окружили местные жители. Они пожаловались руководителю региона на отсутствие благоустроенных дворов, тротуаров и пешеходных дорожек. Ремонта требуют и подъезды некоторых домов.

Радий Хабиров сказал, что в следующем году эти дворовые территории обязательно будут включены в республиканскую программу «Башкирские дворики». Он также дал поручение главе администрации Чекмагушевского района Рекансу Ямалееву рассмотреть обращения жителей по поводу ремонта подъездов и также внести их в план на будущий год.

Молодая мама двух детей Луиза Галлямова, которая работает воспитательницей в детском саду села Чекмагуш, попросила Радия Хабирова рассмотреть возможность финансовой поддержки молодым педагогам, которые возвращаются работать на село.

«У молодых врачей такая поддержка, благодаря вам, уже есть, мы тоже надеемся, что и молодые педагоги, учителя и воспитатели детских садов получать такую поддержку со стороны республики», — сказала Луиза.

Радий Хабиров сказал, что такой вопрос требует проработки, и он обязательно подумает, в каком виде может быть оказана такая поддержка.