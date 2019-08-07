Радий Хабиров ознакомился с ходом уборочной страды в Чекмагушевском районе

Фото: автор









Фото: автор

УФА, 7 авг 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

На полях одного из крупнейших в республике сельхозпредприятий — СП «Базы» Чекмагушевского района врио Главы РБ Радий Хабиров ознакомился с ходом уборочной страды.

Генеральный директор предприятия Вадим Соколов рассказал руководителю республики, что сейчас здесь идет уборка ржи. Активной фазе уборки урожая мешают погодные условия, которые, конечно, вносят свои коррективы. Несмотря на это, аграрии надеются получить хороший урожай зерновых культур. Радий Хабиров поинтересовался ценами на предстоящий урожай, зарплатой комбайнеров и механизаторов. По словам Вадима Соколова, в среднем комбайнеры получают по 30-35 тысяч рублей, хозяйство полностью обходится своей зерноуборочной техникой, а новый урожай пока здесь не спешат продавать.

Площадь сельхозугодий СП «Базы» составляет 43,1 тыс. гектаров. Из них зерновые занимают 13,3 тыс. га, подсолнечник 2 тыс. га, сахарная свекла 0,7 тыс. га, кормовые 6,4 тыс. га.

Радий Хабиров также посетил ферму, где занимаются племенным разведением коров черно-пестрой породы. Вадим Соколов рассказал, что среднесуточный надой сейчас составляет 27 кг от коровы, есть возможности для увеличения объемов.

Производством животноводческой продукции в СП «Базы» занимаются семь молочно-товарных и одна коневодческая фермы. Поголовье КРС составляет 6672 головы, из них дойных коров 2013. Сельхозпредприятие активно развивается и, по словам директора Вадима Соколова, сегодня нужно меньше жаловаться, а больше работать.