Фото: Администрация Уфы Четыре района Уфы и городское предприятие получили коммунальную технику Фото: Администрация Уфы

УФА, 7 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

Пять новых подметально-вакуумных уборочных машин на базе «КамАЗ» получили сегодня предприятия Демского, Советского, Кировского, Ленинского районов Уфы и МУП «СУРСИС». Это так называемые «дорожные пылесосы», которые работают на основе беспылевой технологии с полностью механизированным процессом очистки дорожного полотна с одновременным выполнением нескольких операций.

«Городские жилищно-коммунальные службы, благодаря поддержке и помощи временно исполняющего обязанности Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова, значительно укрепили свою материально-техническую базу. Закупается техника в основном за счет денежных средств, выделенных правительством региона при софинансировании из городского бюджета. Сегодня мы получаем уже четвертую партию коммунальной техники», — рассказал вице-мэр Уфы Салават Хусаинов.

В ближайшем будущем столичные муниципальные предприятия получат еще 10 единиц техники для зимней уборки. Всего же с осени прошлого года Уфа обновила 60 специальных транспортных средств.