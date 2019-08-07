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В Уфе откроют памятник героям-ликвидаторам Чернобыльской и других радиационных катастроф

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе откроют памятник героям-ликвидаторам Чернобыльской и других радиационных катастроф Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 7 авг 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В Уфе в сквере 50-летия Победы 14 августа откроют памятник героям-ликвидаторам Чернобыльской и других радиационных катастроф.

В этот же день с 10 до 12 часов в овальном зале Конгресс-холла «Торатау» Министерство семьи, труда и социальной защиты населения проведет круглый стол на тему социальной поддержки ликвидаторов последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и членов их семей в части медицинского обеспечения и обслуживания, а также о взаимодействии общественных организаций чернобыльцев с органами государственной власти республики.

Планируется встреча общественных организаций ПФО, Башкирии, а также встреча с президентом Общероссийского союза общественных объединений «Союз «Чернобыль» России».

Церемония открытия памятника запланирована на 14 часов.

Теги: память, чернобыль
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