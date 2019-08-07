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7 августа Среда

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Следующая рабочая неделя в Башкирии будет короткой

ОБЩЕСТВО

УФА, 7 авг 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Следующая рабочая неделя в республике будет короче на один день в связи с празднованием Курбан-байрама.

В этом году Курбан-байрам приходится на воскресенье 11 августа. Соответственно, дополнительный выходной переносится на понедельник 12 августа, а это значит, что можно будет отдохнуть сразу три дня подряд — 10, 11 и 12 августа.

Как сообщало агентство «Башинформ», в 2019 году жителей Башкирии ждет 121 нерабочий, то есть выходной день.

За празднованием Курбан-байрама последует 11 октября — День Республики, который в этом году приходится на пятницу. Как и в августе, жители Башкирии смогут отдохнуть три дня подряд: 11, 12 и 13 октября.

Теги: Курбан-байрам
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